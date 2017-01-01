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Глисты и паразиты - реальная угроза жизни

Здоровье
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Сегодня, 01:18
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Глисты и паразиты представляют реальную угрозу жизни человека. Такое мнение высказал зав. лабораторией профилактики паразитарной зависимости центра омоложения и активного долголетия "Амарант", Дмитрий Сазонов. Специалист по противодействию глистам, паразитам и грибкам уверен в том, что: "Эти твари являются природными убийцами. Их воздействие на организм определяется выбросом токсичных веществ, которые в итоге провоцируют хронические, острые и дегенеративные заболевания. Самое опасное заключается в том, что глисты и грибки могут провоцировать даже онкологию и зачастую лежат в ее основе. Поэтому борьба с ними - приоритетное направление для людей, которые беспокоятся о своей жизни и здоровье. Мы в лаборатории профилактики паразитарной зависимости Центра активного долголетия "Амарант" разработали эффективные, построенные на травах методы избавления от гельминтов и грибков. Применяем для этого в определенной пропорции пижму, гвоздику и полынь. В итоге добиваемся поразительных успехов, а люди обретают долгожданное здоровье". 

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