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Печень спасет Расторопша

Печень спасет Расторопша

Здоровье
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Сегодня, 19:48
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Уникальный репейник-сорняк Расторопша является панацеей и волшебным восстановителем печени. Ее свойства используются в программах омоложения Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина" в рамках проекта активного долголетия "Амарант". Как отметил президент Центра, исследователь возможностей человека, кандидат социологических наук Дмитрий Соин: 
"Действительно Расторопша сверхцелебное растение. Оно содержит около 250 полезных компонентов. В нем имеются макроэлементы - калий, магний, кальций, железо. А так же микроэлементы: цинк, медь, селен, бор, марганец, йод, хром и др. В большом объеме присутствуют витамины A, D, F, E, К и группы В, алкалоиды, флавоноиды и флавонолигнаны, белки, смолы, тирамин, гистамин, жирное масло. Но наиболее ценным в Расторопше является биологически активное вещество силимарин. Оно защищает, очищает, укрепляет и восстанавливает печень. Известно, что силимарин является основой для лечащих и восстанавливающих печень лекарств. Мы же применяем расторопшу еще и как активный антиоксидант. При омолаживающих процедурах она используется и при очищении печени. "Амарант", глубоко исследует все, что дает природа для поддержания здоровья и долголетия человека".

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