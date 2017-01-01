Россия прекратит курить Здоровье // Вчера, 20:23 // 78

Принятие новой концепции оздоровления нации предполагает. что уже через 25-30 лет в России никто не будет курить. Такую инициативу Минздрав РФ изложил в

«Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу». Согласно новой доктрине все родившиеся в 2015 году россияне не смогут даже с наступлением совершеннолетия приобретать сигареты. Это будет запрещено законом. По мнению основателя лаборатории омоложения и активного долголетия "Амарант", кандидата социологических наук Дмитрия Соина: "При всей спорности данной идеи, она создает новые перспективы с точки зрения оздоровления населения Российской Федерации. Никотин ежегодно убивает сотни тысяч наших соотечественников. Это яд не уступающий по разрушительным последствиям наркотикам и алкоголю. Возникает вопрос: почему он свободно продается в магазинах и почему к нему имеют доступ подростки?".







