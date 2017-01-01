Аномальные морозы потрясли сознание москвичей Здоровье // Вчера, 14:52 // 170

Удар мороза был такой силы, что даже синоптики признали тот факт, что похожее событие в Москве наблюдалось аж 120 лет назад. Тогда температура упала до - 34 градуса по Цельсию. По мнению президента Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", исследователя возможностей человеческого организма и активного долголетия Дмитрия Соина: "Случившееся еще раз подчеркнуло актуальность потребности в саморазвитии человека. Каждый гражданин России должен быть готов в любой момент пережить удары стихии. Таков у нас климат и географическое расположение. Следует постоянно работать над собой: укреплять здоровье, закалку и психологический самоконтроль. Тогда какой бы не была температура мы сможем с честью выйти из самых аномальных ситуаций".

Резкое и жесткое похолодание в Москве до - 30 градусов по Цельсию серьезно потрясло сознание москвичей. Ходить, дышать, заводить автомобили стало очень трудно.