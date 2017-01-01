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Похудение синоним омоложения

Здоровье
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Вчера, 19:15
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Похудение - это синоним омоложения. Такую точку зрения высказал исследователь возрастных процессов, президент Центра "Новая Доктрина" Дмитрий Соин. В частности он считает, что: "Уменьшение массы тела способствует как внутреннему, так и внешнему омоложению человека. Это связано с тем, что уменьшается нагрузка на внутренние органы и эндокринную систему. Так же похудевший человек даже визуально становится младше своих лет. При этом худеть надо с умом. Неправильное похудение может наоборот спровоцировать заболевания и негативно сказаться на коже. Поэтому нами в специально учрежденной под программу омоложения антивозрастной лаборатории "Амарант" разработаны методики эффективного сброса веса. Они построены на гармоничном сочетании упражнений, диете, психологии и очистительных процедурах". 

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