/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции

Манная каша опасна для жизни

Здоровье
//
Вчера, 17:50
//
95
По мнению эксперта Центра "Новая Доктрина", мастера боевой йоги Дмитрия Сазонова манная каша опасна для жизни, как детей, так и взрослых. По мнению профессионального диетолога: "Манная каша является продуктом измельчения пшеницы, в которой в итоге теряются все её основные питательные свойства. Отмечу, что манка - это мука, ее варят и это делает продукт очень тяжелым для усвоения. В манке много крахмала. А он очень вреден для детей и взрослых. Ситуация усугубляется большим объемом углеводов и клейковины – глютена, который вызывает аллергии и разрушает кишечник. К тому же в манке много фитина - нерастворимого кальциево-магниевого  солевого образования, которое совместно с фосфором препятствует усвоению чистого кальция клетками организма. В итоге это приводит к гибели человека". 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин: что дает "Тибетская йога"
Дмитрий Соин: что дает "Тибетская йога"
Кундалини йога универсальна в своих проявлениях
Кундалини йога универсальна в своих проявлениях
Ученые объяснили, почему нужно есть каши
comments powered by HyperComments
04 Января 2017 / Среда / 05 31
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru