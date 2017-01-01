Манная каша опасна для жизни Здоровье // Вчера, 17:50 // 95

По мнению эксперта Центра "Новая Доктрина", мастера боевой йоги Дмитрия Сазонова манная каша опасна для жизни, как детей, так и взрослых. По мнению профессионального диетолога: "Манная каша является продуктом

измельчения пшеницы, в которой в итоге теряются все её основные питательные свойства. Отмечу, что

манка - это мука, ее варят и это делает продукт очень тяжелым для усвоения. В манке

много крахмала. А он очень вреден для детей и взрослых. Ситуация усугубляется большим объемом углеводов и

клейковины – глютена, который вызывает аллергии и разрушает кишечник. К тому же в манке много ф

итина - нерастворимого кальциево-магниевого солевого образования, которое совместно с фосфором препятствует усвоению чистого кальция клетками организма. В итоге это приводит к гибели человека

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