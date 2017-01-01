Омоложение занимает умы российской элиты Здоровье // Сегодня, 13:03 // 0

По информации ИА "ТИРАС", Центр всестороннего развития личности "Новая Доктрина", провел экспертный опрос 50 представителей московской элиты, который показал, что в числе ее приоритетов значится тема омоложения и активного долголетия. Эксперты поставили ее в первую тройку своих предпочтений. Как отметил президент "Новой Доктрины", основатель экспериментальной антивозрастной студии "Амарант", Дмитрий Соин: "Такой результат исследования вполне закономерен. Сегодня модно выглядеть моложе своих лет. Молодость стала символом успешного человека. Еще недавно в основном женщины были подвержены идеям активно противостояния старости. Но времена меняются и уже мужчины так же проявляют заинтересованность в торможении возраста. Мы проводим социологические исследования в этой сфере, как структура поставившая своей стратегической целью сбор всей информации о способах омоложения без медицинского и тем более хирургического вмешательства. Нам уже удалось соединить в единую эффективную систему тибетскую гимнастику, энергетические упражнения, детоксикацию и очищение организма Аюрведическими методами. Первые результаты нас радуют и мы продолжаем движение вперед. Наши технологии направлены на естественный запуск процессов омоложения, без таблеток, химии и стволовых клеток. Сами по себе очищение и детоксикация запускают процессы восстановления человеческого тела. А упражнения существенно усиливают этот эффект. К тому же разработанная нами антиоксидантная диета, в которую включены коллаген-образующие продукты прямо влияет на молодость кожи. Полагаю, что 21 век - будет эпохой преодоления старости. Проводимые нами социологические исследования подтверждают искреннюю заинтересованность в этом людей".