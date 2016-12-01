В год Огненного Петуха следует заняться своим здоровьем Здоровье // Вчера, 19:50 // 67

По мнению, президента Центра "Новая Доктрина", основателя студии здоровья и активного долголетия "Амарант" Дмитрия Соина, "Год Огненного Петуха буквально потребует от уважающих себя людей пристального внимания к здоровью. Энергетика знака такова, что возникает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нервных и психологических срывов. В этой связи можно рекомендовать спокойные виды оздоровительных практик. Подойдет йога. Позитивно скажутся путешествия, особенно пешие и велосипедные прогулки. Целесообразно больше времени проводить в кругу семьи и приятных друзей. Лучше минимизировать воздействие раздражителей: неприятных людей или видов деятельности. Хорошо заняться избавлением от вредных привычек - особенно курения и алкоголя. Огненный Петух будет приветствовать похудение и правильную с упором на овощи и фрукты диету".