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В год Огненного Петуха следует заняться своим здоровьем

В год Огненного Петуха следует заняться своим здоровьем

Здоровье
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Вчера, 19:50
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По мнению, президента Центра "Новая Доктрина", основателя студии здоровья и активного долголетия "Амарант" Дмитрия Соина, "Год Огненного Петуха буквально потребует  от уважающих себя людей пристального внимания к здоровью. Энергетика знака такова, что возникает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нервных и психологических срывов. В этой связи можно рекомендовать спокойные виды оздоровительных практик. Подойдет йога. Позитивно скажутся путешествия, особенно пешие и велосипедные прогулки. Целесообразно больше времени проводить в кругу семьи и приятных друзей. Лучше минимизировать воздействие раздражителей: неприятных людей или видов деятельности.  Хорошо заняться избавлением от вредных привычек - особенно курения и алкоголя. Огненный Петух будет приветствовать похудение и правильную с упором на овощи и фрукты диету". 

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