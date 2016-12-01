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Дмитрий Соин: йога в многообразии Центра "Амарант"

Дмитрий Соин: йога в многообразии Центра "Амарант"

Здоровье
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Сегодня, 08:38
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Исследователь возрастных процессов и активного долголетия, президент Центра "Новая Доктрина", Дмитрий Соин прокомментировал ряд направлений в оздоровительных практиках и йоге с точки зрения влияния на возраст. Ученый отмечает, что именно "йога наиболее эффективна с точки зрения управления возрастом. Так же древняя практика стабилизирует психо-эмоциональное состояние, рассудок, влияет на тело и энергетику человека".

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