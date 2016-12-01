Эффективное омоложение: инструкция по преодолению возраста
Здоровье
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Вчера, 12:58
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"Возраст и время - самые опасные враги современного человека. Особенно это касается людей, которые много лет потратили на карьеру и бизнес. Они добились очень многого и именно в этот момент приходит осознание того, что время съело их внешность и здоровье. Им приходится делать выбор между: жить смирившись с естественным процессом старения или бросить вызов течению времени и остановить возраст. Наша программа, для тех кто не сдается и готов бороться за молодость, энергию и гармонию. О деталях программы я говорю в интервью. Надеюсь, что в нем я ответил на основные вопросы":
26 Декабря 2016 / Понедельник / 02 54
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