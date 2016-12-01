Эффективное омоложение: инструкция по преодолению возраста Здоровье // Вчера, 12:58 // 73

Технологии омоложения и торможения возраста разработанные в стенах Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", вызывают все больший интерес аудитории. Мы задали наиболее популярные вопросы автору программы, кандидату социологических наук, исследователю скрытых возможностей человека Дмитрию Соину, который ответил на них в формате видео-интервью. В своем комментарии ученый подчеркнул следующее:

"Возраст и время - самые опасные враги современного человека. Особенно это касается людей, которые много лет потратили на карьеру и бизнес. Они добились очень многого и именно в этот момент приходит осознание того, что время съело их внешность и здоровье. Им приходится делать выбор между: жить смирившись с естественным процессом старения или бросить вызов течению времени и остановить возраст. Наша программа, для тех кто не сдается и готов бороться за молодость, энергию и гармонию. О деталях программы я говорю в интервью. Надеюсь, что в нем я ответил на основные вопросы":