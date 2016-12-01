Боярышник и валокордин будут продавать по рецептам Здоровье // Сегодня, 16:13 // 0

Как сообщает ИА"ТИРАС", после массового отравления людей в Иркутске, приведшего к гибели 60 человек, правительство России вынуждено было ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и "Боярышник", разрешить их продажу только в аптеках и по рецептам в небольших упаковках. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольное регулирование.

"Что касается медицинских препаратов — безусловно должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей — так называемым рецептам… Зачем это (спиртосодержащие настойки) в таре, в которой поллитра? Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи — это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах", — отметил Хлопонин.



