Путин распорядился ужесточить правила продажи спиртного
Здоровье
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Вчера, 14:29
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Как сообщает ИА"ТИРАС", после массового отравления настоем боярышника в Иркутске, президент России Владимир Путин распорядился ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, сообщила пресс-служба Кремля.
В частности российский лидер поручил правительству к 31 марта подготовить предложения по изменению ставок акцизов на спиртные напитки и содержащие спирт жидкости, чтобы снизить спрос на суррогатный алкоголь. Президент настаивает на усилении ответственности за нарушения при производстве и продаже алкоголя, а также на ужесточении правил розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарствами.
22 Декабря 2016 / Четверг / 22 05
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