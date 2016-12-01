Путин распорядился ужесточить правила продажи спиртного Здоровье // Вчера, 14:29 // 75

Как сообщает ИА"ТИРАС", после массового отравления настоем боярышника в Иркутске, президент России Владимир Путин распорядился ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, сообщила пресс-служба Кремля.

В частности российский лидер поручил правительству к 31 марта подготовить предложения по изменению ставок акцизов на спиртные напитки и содержащие спирт жидкости, чтобы снизить спрос на суррогатный алкоголь. Президент настаивает на усилении ответственности за нарушения при производстве и продаже алкоголя, а также на ужесточении правил розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарствами.



