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Дмитрий Соин: торможение возрастных процессов доступно человеку

Дмитрий Соин: торможение возрастных процессов доступно человеку

Здоровье
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Вчера, 10:11
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Разработанная Центром всестороннего развития личности "Новая Доктрина", программа омоложения человеческого организма вызвала активный отклик интернет пользователей. Как отметил автор программы, кандидат социологических наук, исследователь активного долголетия Дмитрий Соин: "Особенно эти технологии вдохновили женскую аудиторию. Ведь каждая леди хочет быть моложе своего возраста, а это требует постоянной работы над собой. Причем по проверенным и эффективным рецептам. Мы четко разделяем камуфлирование старости от омоложения. В салонах красоты, как правило "прячут" возрастные процессы. Мы же за счет применяемых упражнений, очистки и детоксикации организма реально влияем на возраст в сторону его торможения, а в некоторых случаях и отката назад. Для более конкретного представления нами разработана пошаговая иллюстрация процесса омоложения. Сегодня мы презентуем ее интересующейся аудитории".
 
http://yoga-amarant.ru/programm/vozrastu_net

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