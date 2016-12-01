Дмитрий Соин: торможение возрастных процессов доступно человеку Здоровье // Вчера, 10:11 // 136

Разработанная Центром всестороннего развития личности "Новая Доктрина", программа омоложения человеческого организма вызвала активный отклик интернет пользователей. Как отметил автор программы, кандидат социологических наук, исследователь активного долголетия Дмитрий Соин: "Особенно эти технологии вдохновили женскую аудиторию. Ведь каждая леди хочет быть моложе своего возраста, а это требует постоянной работы над собой. Причем по проверенным и эффективным рецептам. Мы четко разделяем камуфлирование старости от омоложения. В салонах красоты, как правило "прячут" возрастные процессы. Мы же за счет применяемых упражнений, очистки и детоксикации организма реально влияем на возраст в сторону его торможения, а в некоторых случаях и отката назад. Для более конкретного представления нами разработана пошаговая иллюстрация процесса омоложения. Сегодня мы презентуем ее интересующейся аудитории".