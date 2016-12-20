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Дмитрий Соин: что дает "Тибетская йога"

Дмитрий Соин: что дает "Тибетская йога"

Здоровье
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17:25, 20 декабря 2016
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Глава Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", учредитель студии активного долголетия "АМАРАНТ", исследователь скрытых способностей человека Дмитрий Соин прокомментировал возможности "Тибетской йоги". В частности по мнению ученого этот комплекс упражнений позволяет продлить молодость, укрепляет физическое и психоэмоциональное состояние человека. Каждый практикующий "Тибетскую гимнастику", избавляется от вредных привычек и приобретает устойчивость к стрессам. Подробнее смотрите в ролике отснятом еще в одесский период Дмитрия Соина. Он ценен тем, что именно тогда отрабатывались основные технологии омоложения человеческого организма. 
 

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