Дмитрий Соин: омоложение как жизненное кредо Здоровье // 16:51, 16 декабря 2016 // 312

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию видеоверсию программы "Жизнь без возраста", в которой ее автор, президент Центра "Новая Доктрина", кандидат социологических наук, исследователь возрастных процессов Дмитрий Соин обосновывает шаги по омоложению организма. Эксперт объясняет чем отличается настоящее омоложение от его имитации, проговаривает последовательность действий и конкретные омолаживающие практики. В частности Дмитрий Соин акцентирует внимание на Гималайской гимнастике, энергетических упражнениях, звуковых вибрациях, очищении и детоксикации организма. Им презентуется уникальный детокс-комплекс "Девять жизней", который выводит не только токсины, гельминты, но у радионуклиды, что особенно важно в загрязненных мегаполисах. Смотрите полную версию интервью: