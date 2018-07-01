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Противостояние Солнца, Земли и Марса положит начало глобальному конфликту

Противостояние Солнца, Земли и Марса положит начало глобальному конфликту

Военное
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Вчера, 19:16
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Противостояние Земли, Марса и Солнца, которое произойдет 27 июля положит начало глобальному конфликту планетарного масштаба. Ситуацию усугубит то, что по времени это совпадет с полным лунным затмением. Силы тьмы, агрессии и распада получат мощный импульс и нанесут удар по светлым энергиям, считает исследователь возможностей человека, автор проекта активного долголетия "АМАРАНТ" Дмитрий Соин.
 
В такой день важно сохранить стабильной психику, исключить любое деструктивное общение, избежать посещения мест массового скопления людей. Это позволит сохранить целостной энергетику жизненных сил и совершить астрономический переход в новую эпоху - Эру Водолея. То есть в эпоху когда для человека откроются новые возможности саморазвития и личностного роста. Символы Эры Рыб утратят силу и значение. Можно будет приветствовать новое Время, в которое главной ценностью станут - гармония, жизненная энергия и единство с Космосом, природой, обществом и самим собой, подчеркнул исследователь. 
 

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