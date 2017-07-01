Москва штормит
Военное
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Вчера, 19:10
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МЧС России предупредило москвичей о возможности нового удара стихии. В частности ожидается штормовой ветер и ливни. Не исключен град и разрушение элементов инфраструктуры. В таком состоянии Москва пребывает с мая месяца. Лета практически нет, климат серьезно поменялся. Ежедневные, холодные дожди не дают шансов вырастить урожай в центральной части России.
По мнению ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина: "Это лето наглядно продемонстрировало фатальный характер климатических изменений. Данное понимание может спасти жизнь каждому из нас. Теперь мы готовы к климатическим потрясениям и можем выстроить личную и коллективную безопасность".
08 Июля 2017 / Суббота / 03 15
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