

Москва штормит Военное // Вчера, 19:10 // 59

МЧС России предупредило москвичей о возможности нового удара стихии. В частности ожидается штормовой ветер и ливни. Не исключен град и разрушение элементов инфраструктуры. В таком состоянии Москва пребывает с мая месяца. Лета практически нет, климат серьезно поменялся. Ежедневные, холодные дожди не дают шансов вырастить урожай в центральной части России.

По мнению ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина: "Это лето наглядно продемонстрировало фатальный характер климатических изменений. Данное понимание может спасти жизнь каждому из нас. Теперь мы готовы к климатическим потрясениям и можем выстроить личную и коллективную безопасность".