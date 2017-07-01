/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Москва штормит

Москва штормит

Военное
//
Вчера, 19:10
//
59
МЧС России предупредило москвичей о возможности нового удара стихии. В частности ожидается штормовой ветер и ливни. Не исключен град и разрушение элементов инфраструктуры. В таком состоянии Москва пребывает с мая месяца. Лета практически нет, климат серьезно поменялся. Ежедневные, холодные дожди не дают шансов вырастить урожай в центральной части России. 
 
По мнению ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина: "Это лето наглядно продемонстрировало фатальный характер климатических изменений. Данное понимание может спасти жизнь каждому из нас. Теперь мы готовы к климатическим потрясениям и можем выстроить личную и коллективную безопасность".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москва без лета
Москва без лета
Погода в Москве в зоне штормового риска
Погода в Москве в зоне штормового риска
Москва под ударом стихии
Москва под ударом стихии
comments powered by HyperComments
08 Июля 2017 / Суббота / 03 15
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2017 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru