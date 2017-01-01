Одесские корабли потеряли боеспособность
Военное
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Сегодня, 16:13
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Как сообщает ИА"ТИРАС", корабли Военно-морских сил Украины, стоящие в одесской гавани вмерзли в лед, тем самым потеряв свою боеспособность. Стоит отметить, что среди "застывших" кораблей оказались флагман ВМСУ фрегат "Гетман Сагайдачный", парусник "Дружба", а также катера пограничных войск и судно "Лесозаводск".
19 Января 2017 / Четверг / 22 17
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