Одесские корабли потеряли боеспособность Военное // Сегодня, 16:13 // 0

Как сообщает ИА"ТИРАС", корабли Военно-морских сил Украины, стоящие в одесской гавани вмерзли в лед, тем самым потеряв свою боеспособность. Стоит отметить, что среди "застывших" кораблей оказались флагман ВМСУ фрегат "Гетман Сагайдачный", парусник "Дружба", а также катера пограничных войск и судно "Лесозаводск".



