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Одесские корабли потеряли боеспособность

Одесские корабли потеряли боеспособность

Военное
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Сегодня, 16:13
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Как сообщает ИА"ТИРАС", корабли Военно-морских сил Украины, стоящие в одесской гавани вмерзли в лед, тем самым потеряв свою боеспособность. Стоит отметить, что среди "застывших" кораблей оказались флагман ВМСУ фрегат "Гетман Сагайдачный", парусник "Дружба", а также катера пограничных войск и судно "Лесозаводск".
 

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