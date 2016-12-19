Украинские силовики перешли в наступление
Военное
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14:26, 19 декабря 2016
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Как сообщает ИА "ТИРАС", украинские карательные войска в данный момент наносят дары по позициям ополчения самопровозглашенной Луганской народной республики одновременно в нескольких местах. Об этом рассказали в интервью РИА новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР. В частности, армия Украины ведет огонь из артустановок, гранатометов, минометов и стрелкового оружия. За последние сутки позиции Народной милиции ЛНР семь раз подверглись обстрелам.
"По состоянию на 11:00 обстановка остается напряженной, на дебальцевском направлении противник не прекращает попытки наступления", — говорится в сообщении милиции.
22 Декабря 2016 / Четверг / 22 02
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