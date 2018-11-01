Дмитрий Соин рассказал о влиянии США на нефтяную ситуацию в мире В мире // Вчера, 17:38 // 101

По информации ИА"ТИРАС", ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин, во время программы "Время покажет" в эфире первого канала, высказал свое мнение о том как геополитика влияет на рост и обрушение цен на нефть.

"У России есть 26 долларов запаса, но нужно играть на опережение. И прежде чем обсуждать нефтяную тему следует не забывать о том, с чего все началось. А началось все с окрика Трампа, который был обращен к странам "ОПЕК" и этот окрик повторялся несколько раз и сводился к тому что "я Трамп не допущу роста цен на нефть", соответственно здесь в экономические процессы вмешивается политика. Цены на нефть во многом зависят от политических обстоятельств: ситуация на Ближнем Востоке, санкции против Ирана, заявления саудитов. Но очень важный момент именно после последнего окрика Трампа нефть неожиданно пошла вниз. Американцы напрямую влияют на политику саудитов, на "ОПЕК", они сами являются производителями и добытчиками нефти, соответственно в интересах США на этом этапе в крупной геополитической игре, в которой замешана в том числе и Россия играть на понижение цен на нефть и здесь экономическая логика не работает, потому что понижение цены на нефть негативно сказывается на бюджете Российской Федерации."