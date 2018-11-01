Суверенитет Турции под угрозой - Константинопольский патриарх занялся политикой
В мире
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Вчера, 09:34
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Набирает силу международный скандал связанный с нарушением Лозанской конвенции. Константинопольский патриарх все активнее втягивается в международную политику и проводит на территории Турции конференции с участием представителей президента Украины Петра Порошенко
Это уже вызвало реакцию в среде православных экспертов. В частности Кирилл Фролов отметил следующее:
"Присутствие Павленко (советник Порошенко) на синоде Константинопольского патриархата является нарушением законов Турции, Лозаннской конференции, согласно решениям, которой Константинопольский патриархат имеет право находиться в Турции только при условии полной аполитичности. А тут участие иностранных чиновников в руководящих органах!".Система комментирования SigComments
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