Константинопольский патриархат пробил очередное дно. Скандал уже не скрыть! В мире // Вчера, 18:26 // 408

По мнению православного философа и эксперта Кирилла Фролова Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает разрушать православие, а его апологеты "пробивают новое дно" в вероотступничестве:

"Константинопольский патриархат пробивает очередное "дно". В качестве "доказательства" мнимых прав Константинопольского патриарха рассматривать апелляции из других Поместных Церквей и еретического, превосходящего лжедогмат Первого Ватиканского Собора о папской непогрешимости , лжеучения Фанара о том, что каноном является то,что постановит Константинопольский патриарх, епископ Макарий приводит просто кощунственный документ - "Томос" 1663 года об осуждении идеолога воссоединения Великой, Малой и Белой Руси Патриарха Никона, написанный иезуитом Паисием Лигаридом, имевшим целью поссорить Никона с царем Алексеем Михайловичем, расколоть Русскую Церковь и сорвать воссоединение Руси.

Судя по вчерашнему интервью В. Лурье, именующего себя "митрополитом" "РПАЦ" Григорием, он, Чапнин и Кураев являются "Паисием Лигаридом -2018".