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Константинопольский патриархат пробил очередное дно. Скандал уже не скрыть!

Константинопольский патриархат пробил очередное дно. Скандал уже не скрыть!

В мире
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Вчера, 18:26
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По мнению православного философа и эксперта Кирилла Фролова Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает разрушать православие, а его апологеты "пробивают новое дно" в вероотступничестве: 
 
"Константинопольский патриархат пробивает очередное "дно". В качестве "доказательства" мнимых прав Константинопольского патриарха рассматривать апелляции из других Поместных Церквей и еретического, превосходящего лжедогмат Первого Ватиканского Собора о папской непогрешимости , лжеучения Фанара о том, что каноном является то,что постановит Константинопольский патриарх, епископ Макарий приводит просто кощунственный документ - "Томос" 1663 года об осуждении идеолога воссоединения Великой, Малой и Белой Руси Патриарха Никона, написанный иезуитом Паисием Лигаридом, имевшим целью поссорить Никона с царем Алексеем Михайловичем, расколоть Русскую Церковь и сорвать воссоединение Руси.
Судя по вчерашнему интервью В. Лурье, именующего себя "митрополитом" "РПАЦ" Григорием, он, Чапнин и Кураев являются "Паисием Лигаридом -2018".

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