Сенсация! Удар по Ирану - лишь часть антироссийской стратегии США
В мире
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Вчера, 13:15
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Сенсационные откровения экспертов по геополитике, Кавказу и Ближнему Востоку Исмаила Шабанова и Игоря Корецкого вскрывают истинные цели США и их союзников в направлении стратегической изоляции нашей страны. Программу "Без Цензуры!", ведет ректор Европейского инстиута ЮСТО, специалист по информационно-психологическим войнам Дмитрий Соин.
Эксперты уверены в том, что Великая Шахматная доска пришла в движение и нас ждут серьезные геополитические изменения. Игра идет на всех направлениях и Вашингтон намеренно обостряет обстановку используя свои информационные, финансовые и военные потенциалы. Ответ возможен только один - мобилизация всех ресурсов России и ее союзников на постсоветском пространстве и в мире:
12 Ноября 2018 / Понедельник 10 27
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