Сенсация! Удар по Ирану - лишь часть антироссийской стратегии США В мире // Вчера, 13:15 // 356

Сенсационные откровения экспертов по геополитике, Кавказу и Ближнему Востоку Исмаила Шабанова и Игоря Корецкого вскрывают истинные цели США и их союзников в направлении стратегической изоляции нашей страны. Программу "Без Цензуры!", ведет ректор Европейского инстиута ЮСТО, специалист по информационно-психологическим войнам Дмитрий Соин.

Эксперты уверены в том, что Великая Шахматная доска пришла в движение и нас ждут серьезные геополитические изменения. Игра идет на всех направлениях и Вашингтон намеренно обостряет обстановку используя свои информационные, финансовые и военные потенциалы. Ответ возможен только один - мобилизация всех ресурсов России и ее союзников на постсоветском пространстве и в мире:



