/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Сенсация! Удар по Ирану - лишь часть антироссийской стратегии США

Сенсация! Удар по Ирану - лишь часть антироссийской стратегии США

В мире
//
Вчера, 13:15
//
356
Сенсационные откровения экспертов по геополитике, Кавказу и Ближнему Востоку Исмаила Шабанова и Игоря Корецкого вскрывают истинные цели США и их союзников в направлении стратегической изоляции нашей страны. Программу "Без Цензуры!", ведет ректор Европейского инстиута ЮСТО, специалист по информационно-психологическим войнам Дмитрий Соин.
 
Эксперты уверены в том, что Великая Шахматная доска пришла в движение и нас ждут серьезные геополитические изменения. Игра идет на всех направлениях и Вашингтон намеренно обостряет обстановку используя свои информационные, финансовые и военные потенциалы. Ответ возможен только один - мобилизация всех ресурсов России и ее союзников на постсоветском пространстве и в мире:
 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Без Цензуры!": опасный крен Русского космоса. Видео!
"Без Цензуры!": опасный крен Русского космоса. Видео!
Исмаил Шабанов: пока талыши живы - Кавказ на замке! Видео
Исмаил Шабанов: пока талыши живы - Кавказ на замке! Видео
Исмаил Шабанов: Ближний Восток и Кавказ под защитой РоссииИсмаил Шабанов: Ближний Восток и Кавказ под защитой России
Исмаил Шабанов: Ближний Восток и Кавказ под защитой России
Система комментирования SigComments
12 Ноября 2018 / Понедельник 10 27
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru