Кубинская делегация знакомится с жизнью в КНДР. В поле ее внимания оказалась политическая, социальная и экономическая жизнь Северной Кореи.

В рамках этого т оварищ Ким Чен Ын вместе с председателем Государственного Совета и председателем Совмина Республики Куба посмотрел массовые гимнастические и художественные выступления корейской молодежи.

Как сообщает ЦТАК Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын вместе с председателем Государственного Совета и председателем Совмина Республики Куба Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом вечером 5 ноября посмотрел массовые гимнастические и художественные выступления «Славная Родина».





Товарищ Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу вместе с товарищем Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом и его супругой Рис Куэстой Пэрасой вышли на трибуну Стадиона «1 мая». Высшему руководителю и его супруге Ли Соль Чжу, товарищу Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу и его супруге Рис Куэсте Пэрасе дети подарили букеты цветов.





Массовые гимнастические и художественные выступления посмотрели член Президиума Политбюро ЦК ТПК и председатель Президиума Верховного Народного Собрания (ВНС) КНДР Ким Ен Нам, член Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР и зампред ЦК партии Чве Рён Хэ, член Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР и премьер-министр Кабинета Министров Пак Бон Чжу, кадры партии и правительства – Ли Су Ён, Пак Тхэ Сон, Ли Ён Хо и Ким Нын О, работники Кабинета Министров, министерств и центральных госучреждений, трудящиеся, молодежь и студенты г. Пхеньян.





Также выступления посмотрели командный состав КНА, в том числе Ким Су Гир, Ли Ен Гир и Но Гван Чхор, и военнослужащие. На массовые гимнастические и художественные выступления приглашены члены делегации Республики Куба, чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в КНДР и сотрудники посольства.





На стадионе, где горячо кипело чувство дружбы с кубинским народом, открыты море цветов и море танцев приветствия, и начаты массовые гимнастические и художественные выступления.

Выступившие крупными эпическими картинами показали историю победы и славы нашей социалистической Родины, которая под руководством выдающихся великих исполинов и великой партии достигает самообогащения собственными силами и демонстрирует всему миру достоинство и величественный вид.





Сцена «Дружба КНДР – Куба», которая отражает волю народов двух стран к вечному прославлению традиции братской и боевой дружбы и сплоченности, завязанных на пути борьбы за самостоятельность против империализма и социализм, приподняла атмосферу выступлений.