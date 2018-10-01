Варфоломей провоцирует войну: Правый сектор готовит захват православных храмов на Украине В мире // Сегодня, 14:47 // 0

Православные активисты бьют тревогу: на Украине готовится силовой захват православных храмов канонического Московского Патриархата. Сигналом к штурму послужит информация о предоставлении Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса украинским раскольникам из УПЦ КП. Православный философ и эксперт Кирилл Фролов поделился полученной им непосредственно из Украины информацией:

"Как сообщают надежные источники , "Правый сектор" (запрещенная в РФ террористическая организация) создал спецотряды в каждой области Украины для "нейтрализации" УПЦ сразу после "Томоса".