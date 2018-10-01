Бомбовый скандал в США: ЦРУ реализует новую провокацию В мире // Вчера, 16:33 // 169

В США разгорелся новый крупный скандал, который скорее всего войдет в историю, как "Бомбовый". Сегодня в СМИ просочилась информация об обнаружении в доме четы Клинтон бомбы. Взрывное устройство якобы пришло по почте и было обнаружено охраной. По мнению ректора Европейского института ЮСТО, профессора и аналитика Дмитрия Соина - этот сюжет может быть прелюдией к политической драме.

"Не исключено, что американцы начнут раскручивать тему "бомбового следа", который учитывая бурную фантазию американского истеблишмента и спецслужб может привести в Москву, Тегеран, Дамаск или например в КНДР. Ведь сумели же они высосать из пальца истории о вмешательстве сначала России, а теперь уже и Китая в выборы в США.

Обращает внимание, то, что ранее бомбу якобы обнаружили у ярого русофоба Джорджа Сороса. То есть "русский след" вполне вписывается. А на волне медийной, политической и социальной русофобии любая бредовая информация о России, Иране, Сирии воспринимается американским обществом, как правдивая. Поэтому уже сегодня целесообразно прорабатывать ответные информационные шаги на случай запуска темы "русского следа".

Печально, что все это происходит на фоне предстоящей встречи президентов Трампа и Путина. А если учесть угрозу новых санкций, такие истории могут ускорить их применение. Да, мир переживает кульминацию холодной войны и если не остановиться за ней могут последовать самые тяжелые последствия".