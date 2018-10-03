Сергей Маркедонов: в Армении шторм В мире // 12:08, 3 октября 2018 // 172

Специалист по Кавказу, аналитик Сергей Маркедонов дал оценку волнениям в Ереване:

Снова штормит в Армении. Снова пристально слежу за ситуацией там. Позволю себе, простите за нескромность, несколько самоцитат. Из недавней публикации. "В этих условиях (после "революции"- С.М.) перед новым правительством встала определенная дилемма — либо попытаться сосуществовать с элементами старой власти, сохранившимися в Национальном Собрании, на региональном и местном уровне, а также в различных управленческих подразделениях, либо шаг за шагом переформатировать политическое пространство под себя. Был избран второй путь. И совсем не случайно после взятия под контроль правительства следующей целью новой власти стала мэрия Еревана...



Отставка Тарона Маркаряна, выходца из команды республиканцев (он был в первой тройке их партийного списка на общегосударственных парламентских выборах), открыла путь к досрочной выборной кампании в Совет старейшин. Для сторонников Пашиняна появился шанс подкрепить революционную легитимность конкретными электоральными успехами. С тем, чтобы иметь возможность обратиться к скептикам и потенциальным противникам с серьезным аргументом: наши слова о всенародной поддержке не расходятся с делом, в столице страны за нас готовы голосовать. Таким образом формировался бы задел на будущие досрочные выборы в Национальное Собрание....



