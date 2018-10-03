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Сергей Маркедонов: в Армении шторм

Сергей Маркедонов: в Армении шторм

В мире
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12:08, 3 октября 2018
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Специалист по Кавказу, аналитик Сергей Маркедонов дал оценку волнениям в Ереване:

 

Снова штормит в Армении. Снова пристально слежу за ситуацией там. Позволю себе, простите за нескромность, несколько самоцитат. Из недавней публикации. "В этих условиях (после "революции"- С.М.) перед новым правительством встала определенная дилемма — либо попытаться сосуществовать с элементами старой власти, сохранившимися в Национальном Собрании, на региональном и местном уровне, а также в различных управленческих подразделениях, либо шаг за шагом переформатировать политическое пространство под себя. Был избран второй путь. И совсем не случайно после взятия под контроль правительства следующей целью новой власти стала мэрия Еревана...


Отставка Тарона Маркаряна, выходца из команды республиканцев (он был в первой тройке их партийного списка на общегосударственных парламентских выборах), открыла путь к досрочной выборной кампании в Совет старейшин. Для сторонников Пашиняна появился шанс подкрепить революционную легитимность конкретными электоральными успехами. С тем, чтобы иметь возможность обратиться к скептикам и потенциальным противникам с серьезным аргументом: наши слова о всенародной поддержке не расходятся с делом, в столице страны за нас готовы голосовать. Таким образом формировался бы задел на будущие досрочные выборы в Национальное Собрание....


Активное вовлечение Пашиняна в городскую кампанию помогает ему закрепить предыдущие успехи. Досрочная парламентская кампания по свежим следам городских выборов выглядит заманчивой перспективой".


 

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