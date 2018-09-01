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Творческий коллектив из Северной Кореи выступит в Сеуле

Творческий коллектив из Северной Кореи выступит в Сеуле

В мире
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Вчера, 16:02
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Творческий коллектив из Северной Кореи выступит в Сеуле уже в октябре текущего года, сообщает ИА "ТИРАС". Это стало возможным после подписания главами Северной и Южной Кореи Пхеньянской сентябрьской декларации.
 
В рамках этого соглашения предполагается усиление культурного сотрудничества и проведение совместных культурно-просветительских мероприятий направленных на усиление дружбы и взаимопонимания двух корейских республик. 

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