Творческий коллектив из Северной Кореи выступит в Сеуле В мире // Вчера, 16:02 // 65

Творческий коллектив из Северной Кореи выступит в Сеуле уже в октябре текущего года, сообщает ИА "ТИРАС". Это стало возможным после подписания главами Северной и Южной Кореи Пхеньянской сентябрьской декларации.

В рамках этого соглашения предполагается усиление культурного сотрудничества и проведение совместных культурно-просветительских мероприятий направленных на усиление дружбы и взаимопонимания двух корейских республик.