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КНДР даст отпор территориальным притязаниям Японии

КНДР даст отпор территориальным притязаниям Японии

В мире
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Сегодня, 12:03
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Северная Корея готова дать отпор территориальным притязаниям Японии. Об этом говорится в материале главного информационного агентства Пхеньяна ЦТАК.
 
 
В частности в сообщении агентства сообщается следующее:

С каждым днем становятся более настойчивыми происки японских реакционеров стремящихся захватить священную территорию нашей нации.
Японские реакционеры в марте окончательно утвердили учебную программу в высшей школе, где учат «правам на владение островом Ток». И не довольствуясь этим, в опубликованную в августе Белую книгу обороны 2018 года опять вписали, что остров Ток является «принадлежащей Японии территорией», и «вопросы северной территории и территории острова Ток по-прежнему остаются нерешенными».

Это выражение наглого амбиционного замысла захвата чужой территории и грубое посягательство на достоинство и суверенитет корейской нации.
Остров Ток как географически и исторически, так и юридически является священной территорией нашей нации, на которую никто не вправе посягать.
Остров Ток является неразрывной территорией Кореи, которую впервые нашла наша нация тысячу и несколько сот лет назад, и им овладела Корея.
Прежде чем засмотреться на чужую землю с агрессивным безумием, лучше точно посмотреть на измененную политическую и стратегическую структуру региона и мира с хладнокровным разумом.
Если Япония, забыв урок истории и веление эпохи, снова попытается захватить священную территорию Кореи, то ей не будет никакой пощады.
До конца рассчитаться с заклятым на тысячи лет врагом – Японией, вот наша воля.
 

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