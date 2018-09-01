КНДР даст отпор территориальным притязаниям Японии

Северная Корея готова дать отпор территориальным притязаниям Японии. Об этом говорится в материале главного информационного агентства Пхеньяна ЦТАК.

В частности в сообщении агентства сообщается следующее:

С каждым днем становятся более настойчивыми происки японских реакционеров стремящихся захватить священную территорию нашей нации.

Японские реакционеры в марте окончательно утвердили учебную программу в высшей школе, где учат «правам на владение островом Ток». И не довольствуясь этим, в опубликованную в августе Белую книгу обороны 2018 года опять вписали, что остров Ток является «принадлежащей Японии территорией», и «вопросы северной территории и территории острова Ток по-прежнему остаются нерешенными».





Это выражение наглого амбиционного замысла захвата чужой территории и грубое посягательство на достоинство и суверенитет корейской нации.

Остров Ток как географически и исторически, так и юридически является священной территорией нашей нации, на которую никто не вправе посягать.

Остров Ток является неразрывной территорией Кореи, которую впервые нашла наша нация тысячу и несколько сот лет назад, и им овладела Корея.

Прежде чем засмотреться на чужую землю с агрессивным безумием, лучше точно посмотреть на измененную политическую и стратегическую структуру региона и мира с хладнокровным разумом.

Если Япония, забыв урок истории и веление эпохи, снова попытается захватить священную территорию Кореи, то ей не будет никакой пощады.

До конца рассчитаться с заклятым на тысячи лет врагом – Японией, вот наша воля.