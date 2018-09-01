Сергей Бабурин посетил военный парад в Пхеньяне В мире // Вчера, 09:35 // 133

Лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин принял участие в мероприятиях посвященных 70-летию образования КНДР. В частности он посетил традиционный военный парад и праздничную демонстрацию. Сергей Бабурин и сопровождающие его лица были приглашены в качестве партийной делегации от РОС.

По информации заместителя председателя партии Дмитрия Соина: "В ближайшее время мы предоставим развернутую информацию о поездке Сергея Николаевича в Северную Корею. РОС осуществляет активную работу по налаживанию межпартийного диалога и сотрудничества. КНДР в этих планах является одним из приоритетных направлений".