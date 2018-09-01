/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Сергей Бабурин посетил военный парад в Пхеньяне

Сергей Бабурин посетил военный парад в Пхеньяне

В мире
//
Вчера, 09:35
//
133
Лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин принял участие в мероприятиях посвященных 70-летию образования КНДР. В частности он посетил традиционный военный парад и праздничную демонстрацию. Сергей Бабурин и сопровождающие его лица были приглашены в качестве партийной делегации от РОС.
 
По информации заместителя председателя партии Дмитрия Соина: "В ближайшее время мы предоставим развернутую информацию о поездке Сергея Николаевича в Северную Корею. РОС осуществляет активную работу по налаживанию межпартийного диалога и сотрудничества. КНДР в этих планах  является одним из приоритетных направлений".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бабурин заступился за патриарха Кирилла
Бабурин заступился за патриарха Кирилла
Сергей Бабурин объединит обедневшие слои русского общества
Сергей Бабурин объединит обедневшие слои русского общества
Сергей Бабурин побывал в колонии "Черный дельфин"
Сергей Бабурин побывал в колонии "Черный дельфин"
Система комментирования SigComments
11 Сентября 2018 / Вторник 04 29
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru