Сергей Бабурин посетил военный парад в Пхеньяне
В мире
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Вчера, 09:35
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Лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин принял участие в мероприятиях посвященных 70-летию образования КНДР. В частности он посетил традиционный военный парад и праздничную демонстрацию. Сергей Бабурин и сопровождающие его лица были приглашены в качестве партийной делегации от РОС.
По информации заместителя председателя партии Дмитрия Соина: "В ближайшее время мы предоставим развернутую информацию о поездке Сергея Николаевича в Северную Корею. РОС осуществляет активную работу по налаживанию межпартийного диалога и сотрудничества. КНДР в этих планах является одним из приоритетных направлений".Система комментирования SigComments
11 Сентября 2018 / Вторник 04 29