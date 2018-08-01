Талыши радуются счастью осетин В мире // Вчера, 16:26 // 169

Лидер талышской диаспоры России Исмаил Шабанов вернулся из Южной Осетии на высокой психоэмоциональной волне и излил свою радость в комментарии по этому поводу. В частности он нашел много общего у осетин и талышей, а так же восхитился уровнем приема иностранных гостей.

Председатель Парламента Республики Южная Осетия Петр Гассиев принял меня в связи с празднованием 10-летия признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией. Я выразил слова благодарности и отметил, что рад встрече и теплому гостеприимству в столь знаменательный праздник.



«События, которые произошли десять лет назад поменяли жизнь Южной Осетии. У нас похожие истории и считаем вас братским народом. Хотелось бы пожелать всего самого наилучшего, достатка, успехов, и, чтобы все ваши начинания, которые вы закладываете заканчивались успешно, и всегда результат вас радовал», - сказал он.



В свою очередь, Петр Гассиев поприветствовав нас отметил, что рад встрече снами братского Талышского народа.

«Вы приехали поддержать нас в радости. Нам очень легко общаться с вами, поскольку считаем вас совершенно искренне братским народом», - сказал Петр Гассиев.



От имени Президента РЮО Анатолия Бибилова Дмитрий Хорошилов и Манолис Пивовалов были награждены медалью «В ознаменование 10-летия Победы в Отечественной войне народа Южной Осетии».

В конце встречи Петр Гасиев вручил мне медаль и памятный монету.