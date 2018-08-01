Талыши радуются счастью осетин
В мире
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Вчера, 16:26
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Лидер талышской диаспоры России Исмаил Шабанов вернулся из Южной Осетии на высокой психоэмоциональной волне и излил свою радость в комментарии по этому поводу. В частности он нашел много общего у осетин и талышей, а так же восхитился уровнем приема иностранных гостей.
Председатель Парламента Республики Южная Осетия Петр Гассиев принял меня в связи с празднованием 10-летия признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией. Я выразил слова благодарности и отметил, что рад встрече и теплому гостеприимству в столь знаменательный праздник.
«События, которые произошли десять лет назад поменяли жизнь Южной Осетии. У нас похожие истории и считаем вас братским народом. Хотелось бы пожелать всего самого наилучшего, достатка, успехов, и, чтобы все ваши начинания, которые вы закладываете заканчивались успешно, и всегда результат вас радовал», - сказал он.
В свою очередь, Петр Гассиев поприветствовав нас отметил, что рад встрече снами братского Талышского народа.
«Вы приехали поддержать нас в радости. Нам очень легко общаться с вами, поскольку считаем вас совершенно искренне братским народом», - сказал Петр Гассиев.
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От имени Президента РЮО Анатолия Бибилова Дмитрий Хорошилов и Манолис Пивовалов были награждены медалью «В ознаменование 10-летия Победы в Отечественной войне народа Южной Осетии».
В конце встречи Петр Гасиев вручил мне медаль и памятный монету.
От имени Президента РЮО Анатолия Бибилова Дмитрий Хорошилов и Манолис Пивовалов были награждены медалью «В ознаменование 10-летия Победы в Отечественной войне народа Южной Осетии».
В конце встречи Петр Гасиев вручил мне медаль и памятный монету.
28 Августа 2018 / Вторник 23 25
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