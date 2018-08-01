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Миссия Сергея Бабурина в Дрездене завершена

Миссия Сергея Бабурина в Дрездене завершена

В мире
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Сегодня, 09:28
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Научно-просветительская и общественная миссия Сергея Бабурина в Дрездене завершена. Политик подвел некоторые итоги поездки, но более расширенная информация поступит в СМИ после его возвращения в Россию. Сегодня Сергей Бабурин прокомментировал мероприятие в Немецко-Русском институте культуры:
 
 
"Завершая деловую часть программы в Дрездене, провели сегодня в Немецко-Русском институте культуры совместную с Валентиной Талызиной встречу с активом Института. Валентина Илларионовна говорила о театре, с редкой в наше время шикарной дикцией читала стихи, я отвечал на вопросы о политике. Подтвердил своё убеждение, что от характера отношений между Германией и Россией зависит будущее Европы. Подарил Институту комплект журналов "Славяне" за 2017 год и наши книги.
Особо благодарим Вольфганга и Валерию Дмитриевна Шелике за приглашение и за сбережение столь важного очага русской культуры на немецкой земле".

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