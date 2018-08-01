В США потребовали от России вывести войска из Южной Осетии и Абхазии
В мире
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Вчера, 07:11
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Как сообщает ИА"ТИРАС", Госдеп США, потребовал от России вывести войска из Южной Осетии и Абхазии. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. По его словам, власти США не признают независимости Южной Осетии и Абхазии и такую позицию Вашингтон высказывал уже неоднократно.
"Эти регионы являются частью Грузии, они не являются частью России, а Соединенные Штаты продолжают поддерживать суверенитет Грузии и ее территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ",- отметил Хезер.
Стоит отметить, что подобная ситуация периодически возникает и вокруг военного контингента в Приднестровье, которое по мнению Вашингтона является частью Молдавии. Но в отношении всех вышеперечисленных республик, мнение Москвы остается непреклонным.
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09 Августа 2018 / Четверг 10 19
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