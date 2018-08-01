Астропрогноз на неделю:Период затмений и ретро Меркурий давят на знаки Зодиака В мире // Вчера, 10:05 // 117

Период затмений и ретроградный Меркурий продолжают определять турбулентность большинства знаков Зодиака. Поэтому астрологический прогноз на эту неделю предполагает особое внимание и осторожность в действиях. По мнению специалиста астролога Татьяны Борщ ситуация выглядит следующим образом:

Итак, мы все ещё в коридоре затмений и в периоде ретро Меркурия. А это предполагает осмотрительность в контактах и осторожность во всех делах, которыми предстоит заниматься. Все дела могут тормозиться и торопить их смысла нет! Для косметических процедур и стрижек неплохие дни- понедельник, вторник, суббота и воскресенье. Новолуние и солнечное затмение ожидаются в пятницу, 11 августа. Оно завершают непростой коридор затмений, хотя его влияние может ощущаться ещё месяца три.

О вен может отправиться в очередную поездку или в встретить гостей издалека. Неделя хороша для заработка денег и укрепления старых связей.

Телец в первые дни недели может рассчитывать на деньги, в ее середине отправиться в небольшое турне, а период с пятницы по воскресенье посвятить себе и людям близким.

Близнецы запланируют поездку, неплохо развиваются и зарубежные Контакты. На деньги можно рассчитывать в середине недели. Начавшийся роман продолжается.

Рак подумает о смене работы и ее направления. Новолуние и затмение принесёт поиск денег и их успешное применение.

Лев продолжит работу над новыми проектами, но правда, без особенных успехов. Они несомненно придут, но будет это в сентябре. В начале недели возможны удачные Контакты с кем то из друзей, а также и с высокой особой, а во второй половине недели поберегите Здоровье и своё и близких вам людей.

Д ева в первые дни недели может получить деньги, а в ее середине встретить старых друзей. Период с пятницы по воскресенье принесёт ослабление энергетики.

Весы в начале недели отправятся в поездку или получат новости издалека. В середине недели можно рассчитывать на деньги, а в ее конце на встречи с друзьями и влиятельными людьми.

Скорпион посвятит неделю важным делам, возможны и предложения новой работы, которые будут долго обсуждаться. Деньги придут в конце недели.

Стрельцу обеспечены встречи с многими людьми и вялотекущие обсуждения будущих проектов. Возможно и планирование очередной поездки.

Козерог в первые дни недели получит неплохие деньги, а в ее середине встретится со старыми знакомыми. Период с пятницы по воскресенье принесёт ослабление энергетики и какие то расходы. Будьте внимательнее к детям!

Водолей проведёт неделю в свободном полёте, но в целом достаточно приятно. Возможны встречи с людьми, которых вы не видели долгое время.