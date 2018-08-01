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Законодатели США находятся под влиянием агрессивного Марса и растущего Сатурна

Законодатели США находятся под влиянием агрессивного Марса и растущего Сатурна

В мире
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Вчера, 12:21
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Решение сенаторов США от республиканской и демократической партий по введению новых "сокрушающих санкций" в отношении России полностью соответствует состоянию космических тел. Так агрессивный Марс и растущий Сатурн пагубно влияют на состояние сознания американских политиков. Это во многом связано с наиболее уязвимым положением в это время года Западного полушария.
 
По этой причине следует ожидать дальнейшего обострения международной обстановки. Любые попытки ее смягчения провалятся, так как Марс и Сатурн этого не допустят. Кульминационный момент агрессивных всплесков произойдет осенью-зимой этого года. Не исключено, что именно в этот период разгорятся боевые действия на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии, которые в итоге имеют шанс перерасти в третью мировую войну.

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