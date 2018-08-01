Законодатели США находятся под влиянием агрессивного Марса и растущего Сатурна
В мире
//
Вчера, 12:21
//
87
Решение сенаторов США от республиканской и демократической партий по введению новых "сокрушающих санкций" в отношении России полностью соответствует состоянию космических тел. Так агрессивный Марс и растущий Сатурн пагубно влияют на состояние сознания американских политиков. Это во многом связано с наиболее уязвимым положением в это время года Западного полушария.
По этой причине следует ожидать дальнейшего обострения международной обстановки. Любые попытки ее смягчения провалятся, так как Марс и Сатурн этого не допустят. Кульминационный момент агрессивных всплесков произойдет осенью-зимой этого года. Не исключено, что именно в этот период разгорятся боевые действия на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии, которые в итоге имеют шанс перерасти в третью мировую войну.Система комментирования SigComments
04 Августа 2018 / Суббота 05 12
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Признаки мошенничества: как предотвратить обман и манипуляцию
|492
- Блеск и нищета российских олигархов: о природе денежной зависимости богатых людей
|464
- Астропрогноз на неделю: пришло время перезагрузки и новых горизонтов
|358
- Выход из лунного затмения - это повод очистить мысли и тело от шлаков
|328
- Луна убывает: что это дает знакам Зодиака
|303
- Без Цензуры: от ЧМ по футболу до пенсионной реформы
|193
- Русские сыровары организовали фестиваль сыра и попросили поддержки граждан
|130
- Поиски смыслов русских патриотов: Православный социализм
|120
- Законодатели США находятся под влиянием агрессивного Марса и растущего Сатурна
|87