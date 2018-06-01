Нарендра Моди - открыл эпоху мировой йоги В мире // Вчера, 12:04 // 121

21 июня все прогрессивное человечество празднует международный день Йоги. Инициатором его проведения выступило правительство Индии во главе с премьер министром Нарендрой Моди. Эту идею поддержали все государства члены ООН, включая Российскую Федерацию. Научное и образовательное сообщество России понимает значение этого дня. Йога - это философия, психология и здоровый образ жизни. Эффективность йоги для физического и психического здоровья подтверждена медицинскими исследованиями.

Поэтому утро и практически весь день ректорат, преподаватели и сотрудники Европейского института ЮСТО начиная с 4 часов утра и по настоящее время в режиме нон стоп выполняют упражнения из хатха йоги, демонстрируя тем самым солидарность с сотнями миллионов человек практикующих йогу. Ученый совет института принял решение ввести занятия йогой в распорядок дня ВУЗа. По мнению ректора Европейского института ЮСТО, профессора Дмитрия Соина: "Занятия йогой сегодня являются одним из признаков образованности, интеллигентности и развитости человека. Мы чтим исторических основателей йоги, таких как Патанджали и равняемся на таких мыслителей, как Лев Толстой, Николай Рерих и Махатма Ганди, которые проповедовали это учение в 20 веке. Лично я занимаюсь йогой 20 лет и знаю, что это очень полезно для тела, психики, энергетики и духа человека".