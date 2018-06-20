Воскурение марихуаны легализовано в Канаде В мире // 11:37, 20 июня 2018 // 191

Канада избавилась от 90 летнего запрета каннабиса. Голосование состоялось в сенате страны. В молодежной субкультуре Канады данное решение было воспринято положительно. Так же одобрение высказало правительство страны. Это очень важное прецедентное решение. Крупное государство легализует марихуану. Несомненно это создаст эффект домино. Надо ждать аналогичных решений в других странах.

Несомненно мы находимся на пороге глобальных изменений в восприятии вредного и полезного воздействия на организм таких веществ как алкоголь, никотин, каннабис, считает исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин. Роковая ситуация для сотен миллионов людей заключается в том, что на фоне запрета марихуаны легально продаются более опасные яды, такие как алкоголь и никотин. Ученые, врачи бьют в колокола, что сигареты и спиртное вызывают неизлечимые болезни, существенно сокращают продолжительность жизни, провоцируют уголовные преступления, разрушают семьи и при этом легально продаются в магазинах, рекламируются в СМИ и приносят баснословные барыши.

Лично я противник любых стимуляторов от алкоголя до наркотиков. Я даже против употребления кофе. Все это вредит здоровью, убивает жизнь. В 21 веке мы должны воспитать человека гармоничного, наполненного энергией и без вредных привычек", подчеркнул ученый.