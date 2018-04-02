Удар США по Сирии вызвал ярость казаков России
В мире
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Сегодня, 15:31
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Казаки России пришли ярость узнав об ударах США по Сирии. Об этом в программе "Без Цензуры!" сообщил казачий полковник, основатель образовательной системы "КЛИНОК" Андрей Полуханов.
Отвечая на вопрос ведущего, ректора Европейского института ЮСТО, профессора Дмитрия Соина, как казаки воспринимают удары Вашингтона и Лондона по Дамаску господин Полуханов ответил: "Мы негодуем. США играют с огнем. Терпение казаков не безгранично.
Американцам следует задуматься о своей судьбе. Если казаки принимают решение кого то наказать, то уйти от их карающей длани невозможно. Трампу стоит обеспокоится своей судьбой. Еще один удар по Сирии и мы беспощадно пресечем все происки американского империализма".
22 Апреля 2018 / Воскресенье 16 31
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