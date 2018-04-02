Удар США по Сирии вызвал ярость казаков России В мире // Сегодня, 15:31 // 0

Казаки России пришли ярость узнав об ударах США по Сирии. Об этом в программе "Без Цензуры!" сообщил казачий полковник, основатель образовательной системы "КЛИНОК" Андрей Полуханов.

Отвечая на вопрос ведущего, ректора Европейского института ЮСТО, профессора Дмитрия Соина, как казаки воспринимают удары Вашингтона и Лондона по Дамаску господин Полуханов ответил: "Мы негодуем. США играют с огнем. Терпение казаков не безгранично.