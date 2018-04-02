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Исмаил Шабанов: пока талыши живы - Кавказ на замке! Видео

Исмаил Шабанов: пока талыши живы - Кавказ на замке! Видео

В мире
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Вчера, 14:29
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Как ситуация в Сирии отразится на Кавказе, состоится ли дестабилизация региона и кто этому может противостоять? Об этом и не только в программе "Без Цензуры!" беседуют ее ведущий, ректор Европейского института ЮСТО, аналитик Дмитрий Соин и лидер талышской диаспоры России Исмаил Шабанов.
 
Главный вывод - Сирия лишь трамплин для атаки на Иран, а следовательно, в итоге и на Кавказ. Поэтому битва за Сирию - это сражение за безопасность кавказских республик и южных рубежей России. По словам Исмаила Шабанова: "Талыши настроены решительно. Россия в лице этого воинственного народа имеет последовательного и верного союзника на Кавказе". 
 
В свою очередь, Дмитрий Соин отметил, что "Ставка может быть сделана только на консолидацию вокруг Москвы всех пророссийских сил на международной арене. В противном случае хаос и войны станут повседневностью".

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