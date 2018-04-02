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Жуткие твари из океанических глубин пугают людей

Жуткие твари из океанических глубин пугают людей

В мире
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Вчера, 14:22
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Сообщения о том, что из морских глубин все чаще на поверхность поднимаются жуткие твари пугающие рыбаков и отдыхающих на пляжах. Последний случай с пойманной рыбой, у которой изумленные рыболовы обнаружили человеческие зубы в пасти произвела эффект разорвавшейся бомбы.
 
Исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин уверен, что "Появляющиеся на поверхности необычные рептилии, рыбы, млекопитающие будоражат сознание ищущей части человечества. Их ужасающий вид и необычное строение позволяет сделать фантастическое предположение о том, что эти твари имеют либо инопланетное происхождение, либо просочились из параллельных пространств, о которых громко заявил ученый с мировым именем доктор Ланц.
 
О том, что параллельные миры и пространства существуют - сходятся во мнении главные религии мира. К этому же склоняются многие известные ученые. Поэтому мир стоит на пороге важнейших подвижек и изменений. Человечеству надо реагировать на трансформации в Космосе и окружающем пространстве. Иначе люди, как вид уступят пальму первенства другим видам знающей энергии". 

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