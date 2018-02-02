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Сергей Бабурин: Россия вернет себе Олимпийскую честь

Сергей Бабурин: Россия вернет себе Олимпийскую честь

В мире
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Сегодня, 12:19
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Кандидат на пост президента РФ, Сергей Николаевич Бабурин прокомментировал победу российской сборной по хоккею и завоевание русскими хоккеистами олимпийского золота. По его мнению - это важный шаг на пути возвращения олимпийской чести России. 
 
Сергей Бабурин так же отметил: "У России по прихоти наших недругов не было своего знамени на Олимпиаде, но наша хоккейная команда победила сборную ФРГ и завоевала Олимпийские золото. Молодцы! По ТВ игру смотрели не только мы с сыновьями, но и 5-месячный внук. Матч был напряженный - борьба серьезных школ и талантов. Русская школа победила!
Но не надо унижать важный нам результат, сравнивая спортивную победу с Победой над гитлеризмом в 1945! Не надо заменять триколором Знамя Победы над рейхстагом на исторических фото! Мы пока и близко не достойны отцов и дедов.
В будущем - надо стремиться. Для начала надо вернуть себе олимпийскую честь".

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