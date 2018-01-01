Уничтожение Турецкой армией курдов неизбежно В мире // Сегодня, 17:24 // 0

По информации ИА"ТИРАС", на сегодняшний день Анкара уже разработала план по уничтожению американских "фаворитов", в лице сирийских курдов и такое развитие событий произойдет в ближайшее время. По словам эксперта из департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Турция уже нашла способ убедить Москву и Вашингтон в том, чтобы последние не мешали совершить "благую расправу" над давними врагами..