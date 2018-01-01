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Уничтожение Турецкой армией курдов неизбежно

Уничтожение Турецкой армией курдов неизбежно

В мире
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Сегодня, 17:24
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По информации ИА"ТИРАС", на сегодняшний день Анкара уже разработала план по уничтожению американских "фаворитов", в лице сирийских курдов и такое развитие событий произойдет в ближайшее время. По словам эксперта из департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Турция уже нашла способ убедить Москву и Вашингтон в том, чтобы последние не мешали совершить "благую расправу" над давними врагами.. 

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