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В Запорожской области родился ребенок-великан

В Запорожской области родился ребенок-великан

В мире
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Сегодня, 15:24
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Как сообщает ИА"ТИРАС", в Запорожской области был зафиксирован необычный случай рождения ребенка-великана вес которого составил 7 килограммов. У запорожской семьи Алексея и Натальи Дядько до рождения сына-великана уже было семеро дочерей. Супруги говорят, что каждый раз новорожденный ребенок был тяжелее предыдущего.
 
Стоит отметить, что подобных случаев в мире можно посчитать по пальцам. Самый тяжелый ребенок, родился в Индонезии в 2009 году, вес которого составил 8.7 килограммов. 

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