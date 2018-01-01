В Запорожской области родился ребенок-великан В мире // Сегодня, 15:24 // 0

Как сообщает ИА"ТИРАС", в Запорожской области был зафиксирован необычный случай рождения ребенка-великана вес которого составил 7 килограммов. У запорожской семьи Алексея и Натальи Дядько до рождения сына-великана уже было семеро дочерей. Супруги говорят, что каждый раз новорожденный ребенок был тяжелее предыдущего.

Стоит отметить, что подобных случаев в мире можно посчитать по пальцам. Самый тяжелый ребенок, родился в Индонезии в 2009 году, вес которого составил 8.7 килограммов.





