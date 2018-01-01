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Жизнь в Вечности: Россия, Индия и Иран

Жизнь в Вечности: Россия, Индия и Иран

В мире
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Вчера, 19:29
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Общие истоки русской, иранской и индийской цивилизаций находятся в центре внимания ученых, религиозных деятелей, политиков и государственных чиновников. Причины понятны - в развитии трансграничного экономического и культурного сотрудничества. В контексте этого представляет интерес беседа в программе "Без Цензуры!" ректора Европейского института  JUSTO, профессора Дмитрия Соина и эксперта ираниста, директора Центра хроноструктурного анализа и инновационного прогнозирования Владимира Погудина.
 
Собеседники затрагивают общие языковые, культурные и духовные основы индо-ариев, ирано-ариев и славян. Из обработанной информации делается вывод о цивилизационном и родовом единстве народов Евразии. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы:
 

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