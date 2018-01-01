Жизнь в Вечности: Россия, Индия и Иран В мире // Вчера, 19:29 // 141

Общие истоки русской, иранской и индийской цивилизаций находятся в центре внимания ученых, религиозных деятелей, политиков и государственных чиновников. Причины понятны - в развитии трансграничного экономического и культурного сотрудничества. В контексте этого представляет интерес беседа в программе "Без Цензуры!" ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина и эксперта ираниста, директора Центра хроноструктурного анализа и инновационного прогнозирования Владимира Погудина.

Собеседники затрагивают общие языковые, культурные и духовные основы индо-ариев, ирано-ариев и славян. Из обработанной информации делается вывод о цивилизационном и родовом единстве народов Евразии. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы:



