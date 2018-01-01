Исмаил Шабанов: Ближний Восток и Кавказ под защитой России В мире // Сегодня, 17:20 // 16

Итоги года в программе "Без Цензуры!", подводят ее ведущий, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и лидер талышей России, эксперт по Кавказу и Ближнему Востоку Исмаил Шабанов.

По мнению гостя программы, в 2017г. Россия на деле доказала свою эффективность в противостоянии международному терроризму, поддержке мира и стабильности в мире. На этом фоне происходит активизация врагов Москвы опасающихся ее усиления. Исмаил Шабанов подчеркивает, что естественным союзником Москвы на Кавказе являются талыши. По этой причине они преследуются властями Азербайджана, отмечает он.







