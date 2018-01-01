Исмаил Шабанов: Ближний Восток и Кавказ под защитой России
В мире
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Сегодня, 17:20
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Итоги года в программе "Без Цензуры!", подводят ее ведущий, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и лидер талышей России, эксперт по Кавказу и Ближнему Востоку Исмаил Шабанов.
По мнению гостя программы, в 2017г. Россия на деле доказала свою эффективность в противостоянии международному терроризму, поддержке мира и стабильности в мире. На этом фоне происходит активизация врагов Москвы опасающихся ее усиления. Исмаил Шабанов подчеркивает, что естественным союзником Москвы на Кавказе являются талыши. По этой причине они преследуются властями Азербайджана, отмечает он.
07 Января 2018 / Воскресенье / 17 39