/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Исмаил Шабанов: Ближний Восток и Кавказ под защитой РоссииИсмаил Шабанов: Ближний Восток и Кавказ под защитой России

Исмаил Шабанов: Ближний Восток и Кавказ под защитой России

В мире
//
Сегодня, 17:20
//
16
Итоги года в программе "Без Цензуры!", подводят ее ведущий, ректор Европейского института  JUSTO, профессор Дмитрий Соин и лидер талышей России, эксперт по Кавказу и Ближнему Востоку Исмаил Шабанов.
 
По мнению гостя программы, в 2017г. Россия на деле доказала свою эффективность в противостоянии международному терроризму, поддержке мира и стабильности в мире. На этом фоне происходит активизация врагов Москвы опасающихся ее усиления. Исмаил Шабанов подчеркивает, что естественным союзником Москвы на Кавказе являются талыши. По этой причине они преследуются властями Азербайджана, отмечает он.
 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Талыш-муганское побоище и дальнейший путь Талышей
Талыш-муганское побоище и дальнейший путь Талышей
Талыши примут три государственных языка
Талыши примут три государственных языка
comments powered by HyperComments
07 Января 2018 / Воскресенье / 17 39
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru