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Американский заговор против ЮНЕСКО и не только

Американский заговор против ЮНЕСКО и не только

В мире
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Сегодня, 13:44
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Вашингтон продолжает перестраивать систему международных институтов. Архитектура мироустройства рихтуется под новую стратегию США направленную на установление полного геополитического господства. Атаке подверглась даже такая старейшая структура, как ЮНЕСКО. Об этом и не только рассуждают ведущий программы "Без Цензуры", профессор Дмитрий Соин и эксперт международник, проректор европейского института JUSTO Евгений Бирюков.
 
Общий вывод участников программы - американцы осуществляют решительные действия направленные на подавление последних очагов международного инакомыслия. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!":

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