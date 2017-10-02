Американский заговор против ЮНЕСКО и не только В мире // Сегодня, 13:44 // 0

Вашингтон продолжает перестраивать систему международных институтов. Архитектура мироустройства рихтуется под новую стратегию США направленную на установление полного геополитического господства. Атаке подверглась даже такая старейшая структура, как ЮНЕСКО. Об этом и не только рассуждают ведущий программы "Без Цензуры", профессор Дмитрий Соин и эксперт международник, проректор европейского института JUSTO Евгений Бирюков.

Общий вывод участников программы - американцы осуществляют решительные действия направленные на подавление последних очагов международного инакомыслия. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!":



