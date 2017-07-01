Миротворец и правозащитник Эдуард Коваленко по прежнему в застенках Украины В мире // Вчера, 14:32 // 64

Правозащитник и миротворец Украины, общественный деятель и лидер партии СПАС Эдуард Коваленко по прежнему томится в расположенной в Херсоне тюрьме. Это адское место создано для подчинения сознания идеологических противников правящего в Киеве режима. Но Эдуард Коваленко до сих пор не сломлен и продолжает борьбу за справедливость.

Напомним, что пять лет тюрьмы Эдуарду Коваленко дали за проведение антивоенного митинга и призыв к прекращению гражданской войны на Донбассе. Правители Украины не смогли ему простить такую гражданскую позицию. В настоящее время идет борьба за его освобождение, которая все больше приобретает международный характер.