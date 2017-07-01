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Миротворец и правозащитник Эдуард Коваленко по прежнему в застенках Украины

Миротворец и правозащитник Эдуард Коваленко по прежнему в застенках Украины

В мире
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Вчера, 14:32
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Правозащитник и миротворец  Украины, общественный деятель и лидер партии СПАС Эдуард Коваленко по прежнему томится в расположенной в Херсоне тюрьме. Это адское место создано для подчинения сознания идеологических противников правящего в Киеве режима. Но Эдуард Коваленко до сих пор не сломлен и продолжает борьбу за справедливость.
 
Напомним, что пять лет тюрьмы Эдуарду Коваленко дали за проведение антивоенного митинга и призыв к прекращению гражданской войны на Донбассе. Правители Украины не смогли ему простить такую гражданскую позицию. В настоящее время идет борьба за его освобождение, которая все больше приобретает международный характер.

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