Амрам Петросян: Польше угрожает диктатура и госпереворот В мире // Вчера, 22:47 // 45

Эксперты бьют тревогу: "Польше угрожает диктатура и госпереворот". Об этом свидетельствуют события текущего момента. Противостояние власти и демократической оппозиции достигло своей кульминации. Осознавая банкротство собственной политики польская верхушка готовит провокации и стремится к установлению диктатуры.

Развитие политических событий в Польше комментирует президент Фонда Развития Современной Дипломатии Амрам Петросян:

«Польская консервативная партия Право и Справедливость (ПиС) уверенно держит курс на установление в стране полноценной диктатуры, когда одна сила контролирует парламент, правительство и судебную систему. Процесс этот стартовал после формирования правого правительства в октябре 2015. Все началось с урезания независимости Верховного суда. Теперь министр юстиции Збигнев Зебро получил право назначать и увольнять судей, в том числе и судей Верховного суда. Ранее это делал независимый орган, но теперь он прекращает свое существование.

Таким образом, судебная власть становится карманной. Не менее тревожен тот факт, что в Польше введена фактическая цензура в СМИ. Теперь все обязаны хвалить правящую партию и жестко критиковать оппозицию. Этим занимаются телевидение, радио, газеты. У тех, кто против этого отнимают лицензии и начинают преследование по надуманным поводам. Все это вызывает возмущение и тревогу в обществе.

Но стоило оппозиции начать акции протеста, как используя свое преимущество в информационном поле, лидер ПиС Ярослав Кочинский, обвинил ее в попытке госпереворота. Это при том, что протесты носят мирный, демократический характер. Однако это не остановило телевидение от титровки репортажей о демонстрациях следующим образом: «Оппозиция пытается организовать переворот против демократически избранного правительства».

Такая постановка вопроса, наводит на мысль о том, что само правительство планирует спровоцировать демонстрантов на беспорядки и потом объявить о предотвращении госпереворота. Затем это может быть использовано для установления уже настоящей диктатуры. К сожалению это реалии дня, которые тревожат не только гражданское общество Польши, но и многих политиков Евросоюза. Мы будем наблюдать за развитием событий. Фонд Развития Современной Дипломатии продролжит их информационное и экспертное освещение».