"Иранский затвор" Третьей мировой войны В мире // Сегодня, 01:24 // 0

События в Иране связанные с нападением на Парламент и Святыню этой страны, рядом экспертов расценены, как прелюдия к началу Большой войны. Об этом в программе "Без Цензуры!", говорят ректор Европейского института JUSTO, политический аналитик Дмитрий Соин и лидер талышской диаспоры России, эксперт президентского Совета по межнациональным отношениям Исмаил Шабанов.

Суть диалога сводится к тому, что США, Израиль и Саудовская Аравия при поддержке стран сателлитов приступили к реализации нового витка напряженности на Ближнем Востоке с целью начала агрессии против Ирана, что в итоге выльется в крупную войну с перспективой ее превращения в Третью мировую.

Свои аргументы по этому поводу высказывают автор политтехнологических курсов, политический аналитик, психолог, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и эксперт по Кавказу и Ближнему Востоку Исмаил Шабанов. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:



