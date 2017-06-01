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"Иранский затвор" Третьей мировой войны

"Иранский затвор" Третьей мировой войны

В мире
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Сегодня, 01:24
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События в Иране связанные с нападением на Парламент и Святыню этой страны, рядом экспертов расценены, как прелюдия к началу Большой войны. Об этом в программе "Без Цензуры!", говорят ректор Европейского института JUSTO, политический аналитик Дмитрий Соин и лидер талышской диаспоры России, эксперт президентского Совета по межнациональным отношениям Исмаил Шабанов.
 
Суть диалога сводится к тому, что США, Израиль и Саудовская Аравия при поддержке стран сателлитов приступили к реализации нового витка напряженности на Ближнем Востоке с целью начала агрессии против Ирана, что в итоге выльется в крупную войну с перспективой ее превращения в Третью мировую. 
 
Свои аргументы по этому поводу высказывают автор политтехнологических курсов, политический аналитик, психолог, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и эксперт по Кавказу и Ближнему Востоку Исмаил Шабанов. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:
 

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