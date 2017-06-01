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Россию накрывают аномальные штормы

Россию накрывают аномальные штормы

В мире
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Сегодня, 10:06
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Как сообщает ИА"ТИРАС", Россию и некоторые страны СНГ накрывают аномальные штормы. Стоит отметить, что в наших краях такое частое буйство стихии никогда не наблюдалось. Ведь в добавок к двум прошедшим штормам, мы имели еще и на редкость холодный май с выпадением снега. В добавок ко всему прочему по мнению экспертов, теперь весь год за исключением двух последних месяцев лета, будет все холоднее и холоднее. При этом июль и август будут аномально жаркими. Такие изменения в погоде ведут к глобальным катаклизмам по всему миру.

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